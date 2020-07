Belgique : une fillette de 3 ans meurt du Covid-19

La Belgique durcit les mesures de protection

Une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours en Belgique, ont annoncé ce vendredi les autorités sanitaires belges, précisant que l'enfant présentait plusieurs pathologies associées.Il s'agit de la plus jeune victime connue dans le pays. Une enfant de 12 ans avait succombé au virus au mois de mars dernier."Il est rare qu’une jeune personne décède du Covid-19, mais personne n’est immunisé. Cette nouvelle nous touche tous profondément que ce soit en tant que scientifique ou en tant que parent", a déclaré Boudewijn Catry, un porte-parole des autorités sanitaires de ce pays.Notre pays voisin connaît une recrudescence récente des cas de coronavirus. Le nombre de nouvelles infections au cours de la période du 14 au 20 juillet a augmenté de 89% par rapport à la semaine précédente. En moyenne au cours de la dernière semaine, 220,6 nouveaux cas par jour ont été diagnostiqués. 68 communes belges ont dépassé le seuil d'alerte Face à cette hausse des contaminations, la Belgique renforce ses mesures sanitaires. Depuis le 11 juillet, le masque est obligatoire dans les transports en commun, les magasins, les cinémas, les lieux de culte ou encore les musées et les bibliothèques. Mais à partir de ce samedi 25 juillet, il faudra porter le masque dans tous les lieux à forte fréquentation, notamment en extérieur. Sont concernés les hôtels, les restaurants, les cafés, les marchés, les brocantes et même les rues commerçantes.La Belgique est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000habitants.