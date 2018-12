Belgique : la Flandre veut mettre en place une taxe kilométrique

La condition ? développer le covoiturage, le télé-travail et la mobilité douce

Payer pour rouler, c'est bientôt ce qui risque de vous arrivez si vous circulez en Belgique flamande. Le ministre de la mobilité flamand N-VA Ben Weyts explore en tout cas la possibilité. L'objectif : mettre fin aux incessants embouteillages, notamment au niveau d'Anvers . Si elle est mise en place, elle remplacera la taxe sur la circulation, prélevée à l'achat d'un véhicule.Pour le moment, le gouvernement étudient deux possibilités : soit une taxe uniquement autour d'Anvers, là où les embouteillages sont les plus importants et les plus fréquents, soit (et c'est pour le moment la solution envisager) une taxe partout en Flandres en fonction de l'heure et du lieu de circulation. Si l'idée se concrétise, cette taxe devrait entrer en vigueur en 2024/2025.Les associations d'automobilistes sont plutôt favorable au projet, qui permet de taxer l'utilisation de la voiture plutôt que sa possession comme c'est actuellement le cas. En contrepartie, les associations veulent que des parkings de covoiturages voient le jour, que le télé-travail se développe et que la mobilité douce (à vélo notamment) soit facilitée.