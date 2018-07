Belgique-France, demi-finale de la Coupe du monde : savez-vous parler football comme un Belge ?

Les Belges, côté wallon, ont beau parler français, lorsqu'il s'agit de foot, on a (parfois) un tout petit peu de mal à suivre. Ou en tout cas, on a le sourire en entendant des expressions qui semblent presque exotiques ou hors du temps. Faites l'expérience en regardant par exemple un match sur la RTBF, chaîne publique francophone.



Ce vocabulaire populaire est très imprégné de "flandricismes", issus du néerlandais parlé en Flandre, et surtout d'anglicismes, histoire oblige. En effet, le ballon rond a été importé d'Angleterre en Belgique très tôt, à la fin du XIXe siècle, et le plus ancien club belge, le Royal Antwerp Football Club, a été fondé dès 1880 par des Anglais employés sur le port d'Anvers (nord de la Belgique).



Voici quelques mots du vocabulaire footballistique typiquement belges.

Le lexique du football en Belgique

Le terrain

La latte : la barre transversale

Le plafond : la partie supérieure du but. "Le ballon s'est parfaitement logé dans le plafond".

Le grand rectangle : la surface de réparation

Le petit rectangle : les six mètres



Les règles du jeu

Une carte jaune/rouge : un carton jaune/rouge. "Attention, la deuxième "carte" jaune serait synonyme d'adieu à la finale".

Referee ou ref : un arbitre

Un partage : un match nul. "Ce partage me semble équitable"

Nul blanc : score nul



Les joueurs

Le noyau : l'effectif

Un back droit ou gauche : un défenseur latéral droit ou gauche

Un médian : un milieu de terrain.

Un keeper : un gardien de but

Un joueur de flanc : un ailier

Une vareuse : un maillot. "L'équipe de France joue en vareuse bleue aujourd'hui"

Monter au jeu : entrer en jeu, remplacer. "Je crois que Thorgan Hazard va bientôt monter au jeu".

Les studs : les crampons



Les actions de jeu

Un shot : un tir

Un coup de coin : un corner

Un coup de pied de but : un six mètres.

Un coup de réparation ou coup de pied de réparation : un pénalty

Tirer sur le piquet : tirer sur le poteau

Un autogoal : un but contre son camp. "Et c'est autogoal du Brésil !"

Un assist : une passe décisive



Expressions

Jouer comme des klettes : jouer comme des pieds, comme des nuls

Prendre un aller-retour avec le sac à dos et le piolet : sortir sur la civière

Avaler sa trompette : faire un mauvais match



Bon, pour dire la vérité, ces belgicismes ont tendance à disparaître devant l'uniformisation des commentaires audiovisuels et de nouveaux tics de langage. Malheureusement car ils ne sont pas le moindre des charmes du foot belge.





A lire aussi