Belgique : un “gilet jaune” meurt percuté par un camion en marge d'un barrage

C'està déplorer sur une manifestation de "gilets jaunes" en Belgique depuis le début du mouvement. Un homme qui participait à un barrage filtrant sur une autoroute de l'est du pays a été, vendredi soir, ont rapporté plusieurs médias belges.L'accident s'est produit aux environs de 19h à hauteur de, sur l'autoroute E25 reliant Liège à Maastricht aux Pays-Bas, selon l'agence de presse Belga.La victime a été heurtée par un poids lourd car le chauffeur. L'homme est décédé sur le coup. Selon Sudinfo , le chauffeur a pris la fuite après le drame et est toujours recherché par la police belge."Peut-être n'a-t-il pas réalisé qu’il avait renversé quelqu’un. On ne peut pas l’affirmer avec certitude mais", a indiqué Catherine Collignon, 1er substitut au parquet de Liège à Sudinfo."gilets jaunes" participaient à ce barrage filtrant, à l'approche de la frontière belgo-néerlandaise.