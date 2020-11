Belgique : le gouvernement espère vacciner 70% de la population contre la Covid-19 grâce à un vaccin gratuit pour tous

La Belgique durement touchée par la Covid-19

#Covid19 : Le but: #vacciner 70% des Belges, sur base volontaire et gratuitement. Une Taskforce pr l'operationnalisat° de la stratégie vaccinale sera menée par @DirkRamaekers Pr convaincre une cellule com' covid sera présidée par @YvonEnglert https://t.co/pX9x1naNrG via @rtbfinfo — France Dammel (@FranceDammel) November 16, 2020

Des premières doses début 2021 ?

Alors que la course au vaccin semble s’emballer partout dans le monde avec les annonces des laboratoires comme Pfizer ou Moderna, le ministre de la Santé Belge Frank Vandenbroucke annonce que le vaccin sera gratuit et sur la base du volontariat dans son pays, avec pour objectif de vacciner 8 millions de belges."L'objectif est de vacciner au moins 70% de la population", et "les groupes prioritaires seront déterminés sur la base d'avis scientifiques et un débat sociétal", est-il précisé dans un communiqué. "La vaccination sera gratuite pour chaque citoyen", est-il ajouté.La Belgique, pays de 11,5 millions des habitants où près de 540.000 cas de coronavirus et plus de 14.000 décès ont déjà été recensés, est un des Etats européens les plus durement frappés par la pandémie.Membre de l'UE, le pays participe à la procédure européenne d'achat des vaccins anti-Covid, rappelle le communiqué. La Commission européenne a annoncé lundi avoir approuvé un nouveau contrat de vaccin contre la Covid-19, le cinquième de ce type, avec le groupe pharmaceutique allemand CureVac, et espère en signer un sixième "bientôt" avec l'américain Moderna.Les quatre premiers concernaient le traitement développé conjointement par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech (prévoyant "jusqu'à 300 millions de doses" achetées), deux autres sur lesquels travaillent le suédo-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson & Johnson (jusqu'à 400 millions de doses auprès de chacun) et un autre encore du duo franco-britannique Sanofi-GSK (jusqu'à 300 millions de doses).Ces livraisons n'interviendront toutefois que quand ces vaccins auront prouvé qu'ils sont sûrs et efficaces. La distribution de tout vaccin sera notamment suspendue au feu vert du régulateur, l'Agence européenne des médicaments (EMA).L'UE a jusqu'ici évoqué "début 2021" pour la disponibilité des premières doses.Samedi, l'EMA a dit prévoir de donner son avis favorable à un premier vaccin "d'ici la fin de l'année" en vue d'une distribution "à partir de janvier". Jusqu'à présent, la Belgique s'est inscrite pour recevoir 7,7 millions de vaccins d'AstraZeneca (administré en deux doses) et 5,5 millions de Johnson & Johnson, a précisé l'agence Belga.