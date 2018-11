Belgique : l'homme attaqué par Quick pour avoir filmé un asticot dans ses frites condamné à payer 1800 euros

Une vidéo de mars 2017

ASKIP : des souris chez Quick ?

Michel, le Belge poursuivi par Quick pour avoir filmé un asticot dans un cornet de frites ramené du drive de l'enseigne à Seraing , a été condamné à payer 1800 euros.Les faits dataient duet la vidéo, mise en ligne sur Facebook, avait été vue près de 130 000 fois avant d'être supprimée à la demande de Quick. La gérante, qui avait reçu la visite de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), qui n'y avait rien vu à redire,Selon elle, le Quick de Seraing. "Il s’agit d’unCe genre d’agissement va au-delà de la simple information. Il s’agit de diffamation lorsque l'auteur ne rapporte pas de la véracité des faits" avait dénoncé son avocate, tandis que celui du client s'appuyait sur la liberté d'expression.Le tribunal civil de Liège a tranché ce mardiet considérant que le client mécontent avait tenu des propos non avérés et dénigrants. Ce dernier a été condamné à payer à la géranteLes enseignes de restauration rapide sont régulièrement confrontées aux problèmes causées par des vidéos de clients mécontents. Plus récemment, à Lille, un internaute avait filmé des souris dans l'enseigne Quick d'Euralille, poussant l'enseigne à réagir. L'auteur de la vidéo n'avait en revanche pas été poursuivi.