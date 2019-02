Belgique : un homme, disparu en 1999 à l'âge de 14 ans, a été retrouvé vivant

Qui est Simon Lembi ?

Simon Lembi retrouvé: l'adolescent était parti seul vivre à l'étranger https://t.co/J5xkD7UCFm pic.twitter.com/r56OIWdxSi — 7sur7 (@7sur7) 6 février 2019

Comment a-t-il été retrouvé ?

Où est-il aujourd'hui ?

Dénouement heureux. C'est l'un des dossiers de disparition de mineurs enles plus anciens qui vient ainsi d'être résolu. Ce mercredi, le parquet de Bruxelles a tenu une conférence de presse pour éclairer cette histoire peu banale. Une affaire qui prouve selon la justice belge que "les dossiers de disparition ne sont jamais clôturés, tant au niveau du parquet que de la police".Un jeune adolescent de 14 ans signalé disparu le 12 novembre 1999. Il avait été vu pour la dernière fois à. Aîné de trois enfants, il était arrivé d'Angola avec sa famille quelques jours seulement avant sa disparition. Un avis de recherche avait été lancé par la police belge. A l'époque, la piste criminelle est envisagée par la police, celle de la fugue jugéeLe dossier n'a jamais été refermé, explique la RTBF . En 2015, la maman de l'adolescent avait rappelé ( entretien à Ladh.be ) que son fils était un garçon timide qui ne connaissait rien ni personne à, "ne parlait quasiment pas français, n'avait pas d'argent, pas de papier et pas de GSM."En novembre 2018, la cellule des personnes disparues de la police fédérale estcontactée par une personne qui indique être un proche de Simon Lembi. Elle affirme que l'homme, qui a aujourd'hui 34 ans, vit à l'étranger. Le témoignage est pris au sérieux. "Différents devoirs d'enquête ont été menés, pour vérifier les dires. Comparaison des portraits, de la photo actuelle et de celle de 1999, recoupement des date et lieu de naissance, etc. Ces devoirs ont été concluants, donc il y a eu un interrogatoire de l'intéressé", a expliqué le parquet de Bruxelles.Simon Lembi a indiqué aux enquêteurs qu'il avait disparu "Simon Lembi, 33 ans,veut rester discret : "Il ne souhaite pas que son identité actuelle soit révélée, ni l'endroit où il habite". Sa famille a été avertie.