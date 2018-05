Fusillade en Belgique : 4 morts dont 2 policières, la piste terroriste privilégiée

La police de partout à liège sur le boulevard d’Avroy. Au moins 15 voitures de police + SMUR #liege pic.twitter.com/F7AwdeAJvS — Victor (@VICTORJ_FR) 29 mai 2018

Le déroulé des événements

Attaque terroriste à Liège : regardez la conférence de presse des autorités belges

La Belgique frappée par le terrorisme La Belgique, frappé par des attentats jihadistes qui ont fait 32 morts le 22 mars 2016, a été depuis le théâtre de plusieurs agressions contre des militaires ou des policiers. La dernière attaque considérée comme "terroriste" s'est produite le 25 août 2017 : un homme de 30 ans d'origine somalienne a agressé des soldats au couteau, blessant légèrement un d'eux, en criant "Allah Akbar" en plein coeur de Bruxelles. Il a été abattu. Le 6 août 2016, un Algérien vivant en Belgique avait attaqué à la machette deux policières devant l'hôtel de police de Charleroi (sud) aux cris de "Allah Akbar", les blessant au visage et au cou avant d'être abattu. Le groupe Etat islamique (EI) avait revendiqué cette attaque le lendemain. En septembre 2016, c'est dans la commune bruxelloise de Molenbeek que deux policiers avaient reçu des coups de couteau sans toutefois être blessés, grâce au port d'un gilet pare-balles.

Un homme a tiré ce mardi matin vers 10h30 sur deux policiers devant un café à. Les deux policières sont décédées. Un passant aurait également été tué, selon RTL.be. Il a ensuite pris la fuite et pris une femme en otage dans un lycée proche. Il a été "" par la police vers 11h. Selon la DH , l'auteur présumé aurait crié "Allahu akbar" avant d'être abattu.Le dossier a été confiée au parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme. "Il y a des éléments qui vont dans la direction d'un acte terroriste", a justifié Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral.Le bilan s'élève donc à 4 morts : 2 policières, le passager d'une voiture et le tireur. Au moins deux autres personnes, des policiers selon la presse belge, ont été blessées.Les circonstances des tirs sont encore "floues", a souligné le parquet fédéral belge, tandis que la police de la ville a indiqué sur Facebook qu'il y avait eu une "prise d'otage"."Il y a effectivement un incident grave qui se déroule à Liège pour le moment. Nous suivons la situation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, et avec le centre de crise. Je veux d'ores et déjà adresser au nom du gouvernement tout notre soutien pour les familles des victimes", a déclaré le Premier ministre belge Charles Michel.Le quartier a été bouclé et les lycéens mis en sécurité. Une quinzaine de véhicules de police se sont rendus sur place.Selon la RTBF, l'auteur s'appellerait Benjamin Herman et serait âgé de. Il bénéficiait depuis lundi d'une permission de sortie de prison, après avoir été condamné pour des faits de délinquance.Vers treize heures, en conférence de presse, le procureur a par ailleurs déroulé le fil des événements. Vers 10h30, l'homme en possession d'une arme blanche a pris en filature deux policières. Il leur a alors donné des coups de couteau avant de s'emparer d'une arme de service et de les abattre.L'assaillant a ensuite poursuivi son parcours et s'en est pris à un véhicule qui était stationné en tuant son passager, un jeune homme de 22 ans. Il s'est alors retranché dans un lycée où il a pris en otage une employée, et c'est en sortant de l'établissement qu'il a été abattu, non sans avoir blessé plusieurs policiers.