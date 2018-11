Belgique : un hypermarché baisse ses prix de carburants pour faire partir les gilets jaunes

1€35 le litre de diesel

C'est une situation inédite depuis le début du mouvement desle 17 novembre dernier, et c'est chez nos voisins belges que cela se produit !L'Cora de, dans la région deservira dès mercredi sess à, et ce pour une durée de presque(jusqu'au 11 décembre). Une information de RTL.be , confirmée par l'établissement.C'est à la suite deavec les 25, qui bloquaient ladu centre commercial depuis le 16 novembre, que cette décision a été prise, en échange du. "Nous sommes tombés en rupture le 22 novembre. Jusque-là, les automobilistes pouvaient s'approvisionner mais les gilets jaunes bloquaient l'arrivée des camions-citernes", explique le responsable de la station Geoffrey Piccicuto. "On a négocié durant une heure, et on est arrivé à cet accord-là. C'était un groupe pacifiste, donc il n'y a pas eu d'accroc, poursuit-il. On garantit le prix du diesel au prix le plus bas qu'on puisse faire, c'est à dire au prix coûtant. C'est un accord pour libérer notre station".La distribution de carburant reprendra mercredi après réapprovisionnement, avec un prix annoncé pour lele litre (au lieu de 1€557). Le prix de l'sera également largement baissé : lesera affiché à 1€25 (au lieu de 1€410), et leà 1€318 (au lieu de 1€478).M. Piccicuto assure que la station ne fera aucun bénéfice ces deux prochaines semaines, et que l'intérêt pour le centre commercial est "de redonner l'image d'une station qui vit. Une station fermée, pour l'image vis-à-vis des clients, ce n'est pas terrible".