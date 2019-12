Belgique : il lance un appel après avoir perdu ses cadeaux de Noël dans le train, la compagnie ferroviaire les retrouve

Ahhhhhhhhhh. Bon, on va tenter quelque chose.

Quels cadeaux? Quel type d'emballage? Où dans le train?

Merci



^Lorenzo — SNCB (@SNCB) December 24, 2019

L'accompagnateur va faire une tournée dans le train pour voir s'il trouve quelque chose. Il va me rappeler.



^Lorenzo — SNCB (@SNCB) December 24, 2019

Un tout grand merci !!!!!!!! @SNCB augmentez ce CM ! — Aspeak (@AspeakGaming) December 24, 2019

Lorenzo, community-manager de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), a fait un heureux, le soir du réveillon de Noël en réagissant à l'appel à l'aide d'un usager qui avait égaré ses cadeaux dans un train."J'ai oublié mes cadeaux dans le S10 2066 en direction d'Alost" écrit-il sur Twitter le 24 décembre, mentionnant le compte de la SNCB pour les interpeller.Ce dernier publie aussitôt une réponse : "On va tenter quelque chose. Quels cadeaux ? Quel type d'emballage ? Où dans le train ?"Le dialogue s'engage et l'usager fournit une description de ses cadeaux – "sac plastique filigrannes en-dessous de mon siège" – ce à quoi Lorenzo, près de 45 minutes plus tard, répond "On a vos cadeaux !" et lui fournit un lieu de rendez-vous.Si l'on en croit l'une des réponses au dernier tweet, l'usager a remercié l'accompagnatrice qui lui a restitué ses cadeaux par "quelques Chouffe", la bière brassée à Achouffe, dans les Ardennes belges. Et qui conclue en espérant "qu'elle les partagera".