Belgique : il s’inquiète de voir souvent un hélicoptère atterrir chez sa voisine, c'était un “pilote italien amoureux” !

"Un Italien pilote d'hélicoptère"

Impossible de ne pas sourire en lisant cette histoire belge... mais vraie. Il y a quelques jours, la police de(près de Mons à la frontière avec le Nord) a reçu un appel étrange d'une riveraine. Elle signalait qu'un, immatriculé en Italie, se posait régulièrement dans le jardin de sa voisine."Lorsque nous avons reçu un appel d'un habitant de la rue Haute nous signalant qu'une de ses voisines accueillait régulièrement un hélicoptère dans son jardin nous avons cru à une farce mais il n'en était rien ! Car l'enquête de voisinage a vite confirmé les dires du requérant", raconte à RTL.be la police boraine Les agents ont donc mené l'enquête et ont rapidement compris que la voisine avait simplement "". Un Don Juan qui a le sens de la mise en scène...Une enquête a été ouverte, le pilote a été identifié et poursuivi. Evidemment, un hélicoptère ne peut pas se poser où il veut, encore moins en pleine ville : "S'il y a un code de la route il y a également un code et des règles en matière d'aviation civile", rappelle la police belge.