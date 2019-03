Belgique : des internautes se réjouissent de la mort d'un éleveur, tué par l'une de ses bêtes

RTL Info "C'est bien fait, il tuait des animaux, il a eu la monnaie de sa pièce", a-t-on pu lire dans certains commentaires...

"Le mouvement antispéciste ne peut pas être contre les personnes"

La mort de Robert Guiot, un éleveur de Barbençon, en Belgique, a déclenché un. L'éleveur bovin, bien connu dans cette région, s'est faitau début du mois. Et quand sa mort est relatée par la presse, des dizaines de commentaires sont publiés par des internautes se réjouissant de sa mort, notamment sous les publications de RTL.be "C'est la roue qui tourne ou le Karma, ou. Depuis le temps qu'il envoyait [des bêtes] à la mort", estime un internaute. "C'est bien fait, il tuait des animaux,", a-t-on également pu lire dans certains commentaires. La plupart d'entre euxet s'en servaient pour justifier la mort de cet éleveur de 65 ans.Face à ce, la Fédération wallonne de l'agriculture se dit "choquée" et appelle à l'apaisement. "Si [la profession] a l'habitude d'essuyer de nombreuses critiques, elle ne peut accepter celle-ci qui est d'une violence inacceptable.", a demandé la fédération dans un communiqué.La FWA rend également hommage à, rappelle-t-elle. "Le non respect des personnes, ça suffit. On aime nos animaux, on est attachés à eux, je sais que c'est difficile à comprendre pour certains mais c'est la vérité.", a estimé Marianne Streel, présidente de la fédération agricole.Certaines associations proche de l'idéologie vegan - qui refuse toute forme d'exploitation animale - ont également condamné ces commentaires : ". Et se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est évidemment contre-productif, on ne peut pas tolérer ce genre de commentaires", affirme Ssophie Locatelli, présidente du refuge "Le monde d'Aby" et vice-présidente d'Animaux en péril.La famille de l'éleveur n'a pas tenu à s'exprimer dans les médias, mais la fille de l'éleveur a affirmé sur Facebook qu'elle allait