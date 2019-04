Belgique : découvrez les jacinthes bleues du Bois de Hal en pleine floraison

🤩 La magie du Bois de Hal... Vous y avez déjà succombé? #Hallerbos #Belgium pic.twitter.com/GQGJezijTy — 7sur7 (@7sur7) 23 avril 2019

Certains viennent de loin, pour l'admirer. Ce week-end et jusqu'au 1mai, le bois de Hal, en Belgique, dévoile ses célèbres jacinthes sauvages.Le bois de "Hallerbos" (en néerlandais), partagé entre la région flamande et la région wallone, attire pendant cette période de l'année jusqu'à 10 000 touristes par jour, lorsque vient la floraison de ses jacinthes. Une navette gratuite permet d'y accéder depuis Hal.Sur Instagram, la poésie de ces étendues de fleurs bleus et la lumière qui filtre à travers les arbres ne manque pas d'inspirer les photographes, amateurs ou non.Attention toutefois à ne pas piétiner les fleurs. Des cordelettes ont été installées le long de plusieurs sentiers pour éviter de les endommager. "C'est pendant cette période de floraison que les bulbes vont emmagasiner un maximum d'énergie pour tenir l'hiver et ressortir l'année prochaine" souligne Achille Delle Vigne, responsable environnement de la commune de Braine L'alleud auprès de la RTBF