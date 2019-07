Belgique : un jeune homme, pris d'un malaise, décède au festival Tomorrowland

Un homme de 27 ans est décédé, vendredi 19 juillet, après avoir fait un malaise près de la grande scène du festival de musique Tomorrowland, dans le nord de la Belgique, d'après les organisateurs et une source hospitalière.

La cause du décès reste inconnue

La victime, d'origine indienne, est morte à l'hôpital d'Anvers, où elle avait été transportée. Les tentatives pour la réanimer ont échoué, a précisé une porte-parole de l'hôpital. La cause du décès n'est pas connue dans l'immédiat. Une autopsie est prévue lundi 22 juillet.



Au total, quatre festivaliers - dont le jeune décédé - ont été admis vendredi soir, premier jour du festival, dans le service de soins intensifs. L'un d'eux est toujours hospitalisé dans cette unité, alors que le festival se poursuit normalement.

Déjà 2 décès en 2018

Tomorrowland est l'un des festivals électro les plus renommés au monde. Il se tient chaque été pendant deux week-ends du mois de juillet depuis 2005 à Boom, au sud d'Anvers, devant 400.000 personnes.



Parmi les grands noms à l'affiche cette année figurent Eric Prydz, l'ex-star de la NBA Shaquille O'Neal, le styliste Virgil Abloh, Steve Aoki, et les DJ Tiësto et Dave Clarke.



Les organisateurs du festival affirment prôner une "Tolérance zéro aux drogues". L'an dernier, une jeune Indienne de 26 ans y était décédée après avoir été elle aussi victime d'un malaise, ainsi qu'une femme d'origine tchèque. En 2012, une Britannique de 26 ans avait succombé à une overdose.