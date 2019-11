Belgique : des jeunes footballeurs punis et privés d'entraînement pour avoir refusé de se doucher nus

"Les enfants ne sont pas pudiques"

Huit jeunes joueurs du club de Berchem, près d'Anvers, ont été privés d'entraînement en guise de punition après avoir refusé de se doucher nus, comme le voulait le règlement, rapportent les médias belges. Plusieurs parents ont déposé des plaintes et l'un des formateurs s'est également plaint.Selon le club, qui avance des questions d'hygiène, cette règle (qui s'applique aux jeunes de moins de 15 ans) existe depuis douze ans et n'avait jusque-là jamais choqué personne. "Les enfants viennent pour jouer au football, apprendre et s’amuser. Pas pour professer leur foi" souligne Dirk Lambrecht, directeur du Berchem Sport, auprès de Het Laatse Nieuws (article en néerlandais)"Les enfants ne sont pas pudiques, mais avec ce genre de discussions vous créez de l’incertitude et de la honte chez eux" argue Dirk Lambrecht. "Nous avons établi cette règle jusqu’en U15. À partir de 16 ans, nos joueurs ont le droit de choisir s’ils conservent ou non leurs sous-vêtements pour prendre leur douche. À cet âge, ils commencent à avoir une plus grande connaissance de leur corps.""Se doucher nu est un choix personnel qui relève de la vie privée" a indiqué le Centre pour l'éthique sportive, cité par l'agence Belga. "Vous ne pouvez pas figer cela dans une règle."