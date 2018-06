Belgique : des journalistes de la RTBF arrêtés en plein reportage sur un centre de migrants

Voilà donc la question qui a tout fait basculer. Je trouve mon ton plutôt courtois mais je vous laisse juges pic.twitter.com/Szm2SpFS7G — julienvlass (@julienvlass) 20 juin 2018

il s'agit d'une entrave grave et exceptionnelle à la liberté d'information. C’est une arrestation administrative abusive Les journalistes ont fait leur travail avec professionnalisme. La RTBF envisagera avec ses avocats les recours à mettre en oeuvre." #rtbf — JP Jacqmin (@JPJacqmin) 20 juin 2018

"De vraies questions se posent"

Par ailleurs, notre matériel est estampillé RTBF de la tête au pied, caméras, micro, comme la voiture devant laquelle les véhicules de police sont passés. Drôle d’argument de la police locale, quand même. — Himad Messoudi (@Himad) 20 juin 2018

Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais merci pour les marques de soutien. Aucune envie d'être récupéré politiquement, mais de vraies questions se posent après ce qu'il s'est passé aujourd'hui. La journée a quand été très bonne : 16/20 (19,5 pour ma compagne) à un examen :) — Himad Messoudi (@Himad) 20 juin 2018

Le directeur de l'information de laparle d'une. Mardi matin, une équipe de la RTBF composée de deux journalistes et de trois techniciens ont étéalors qu'ils réalisaient un reportage sur le collectif Not In My Name, qui milite, à Steenokkerzeel, à proximité de l'aéroport de Zaventem.Tout s'est passé très vite. Alors que le journaliste belge, "on nous a demandé d'arrêter de filmer", témoigne le journaliste Himad Messoudi à nos confrères de La Libre. "Puis, cinq minutes après, on. Même mon téléphone, je vous avoue que je vous parle d'une montre connectée." Les membres de l'équipe sont colsonnés,, et embarqués dans le fourgon de police.les policiers ont-ils procédé à cette interpellation ? "Nous n'avonsRien du tout. Nous avonsMême chose pour le groupe de personnes Not In My Name qui, de façon très pacifique, a pris possession des lieux", poursuit le journaliste. "La police."Le matériel de tournage était par ailleursne laissant aucun doute sur la profession et l'employeur de l'équipe de tournage. "Mon cadreur et moi avions: elles ne nous ont jamais été demandées", précise Himad Messoudi. L'équipe a finalement étéPour le moment,