En Belgique, la justice décide de poursuivre les auteurs de propos racistes sur Facebook, après un sauvetage de migrants

Et en France ? En France aussi, la loi punit l'incitation à la haine raciale, y compris via des propos tenus sur Facebook. "Le fait de pousser des tiers à manifester de la haine, de la violence ou de la discrimination à l'encontre de certaines personnes, en raison de leur religion ou de leur origine nationale ou ethnique, constitue une incitation à la haine raciale. Il s'agit d'un délit puni par la loi." En revanche, les parquet français ne prennent pas la décision d'engager des poursuites contre les auteurs de ces messages.

Le parquet d'Ypres en Belgique a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur un déferlement de commentaires racistes sur la page Facebook d'un média, à la suite d'une opération de recherches de migrants qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises."Laissez-les nager, ce n'est pas très loin et on en sera débarrassé", "le plus important est de trouver le bateau": voilà quelques-uns des commentaires apparus sur la page du média local Focus & WTV après l'opération de police menée mardi matin sur la plage de La Panne, juste à côté de Dunkerque (Nord). D'autres migrants ont également été secourus au large de la Côte d'Opale Selon le parquet d'Ypres, il y aurait eu au total "quelques dizaines" de messages susceptibles de tomber sous le coup de la législation antiraciste du pays."On va voir s'il est possible d'identifier ces personnes le plus vite possible", a déclaré Johan Lescrauwaet, porte-parole du parquet. L'enquête a été confiée à la police fédérale de Bruxelles qui dispose d'une cellule spécialisée sur la surveillance des réseaux sociaux, a-t-il précisé.Mardi les autorités belges avaient annoncé l'arrestation de cinq Iraniens et d'un Afghan (ce dernier en état d'hypothermie), victimes du chavirage de l'embarcation sur laquelle ils tentaient la traversée depuis La Panne.Des opérations de recherches menées en mer et sur le littoral n'ont pas permis de retrouver huit autres migrants qui se trouvaient à bord avec eux. Ils ont visiblement réussi aussi à rejoindre le rivage, d'après plusieurs témoignages.Deux Afghans soupçonnés de trafic d'êtres humains ont de plus été placés en détention provisoire dans le cadre de cette enquête, a annoncé de son côté le parquet de Bruges, mercredi également.Selon Patrick Charlier, codirecteur d'Unia, organisme public belge de lutte contre les discriminations, les messages racistes sur la page Facebook de la télévision régionale rappellent ceux qui avaient surgi après l'incendie criminel d'un futur centre pour demandeurs d'asile , en novembre à Bilzen, également dans le nord néerlandophone de la Belgique."La question est de distinguer parmi les expéditeurs de tels messages qui sont les suiveurs et qui sont ceux qui organisent ou alimentent la haine", a dit M. Charlier."Y a-t-il des gens parmi eux déjà identifiés comme faisant partie de groupuscules d'extrême droite ?", a-t-il interrogé.