Belgique : laisser tourner votre moteur à l'arrêt en Wallonie vous coûtera désormais 130 euros

138 euros au lieu de 58

Le cas du dégivrage

La contravention existait déjà, mais elle vient d'être alourdie. En Belgique wallonne,, le fait de laisser tourner son moteur à l'arrêt est devenu une infraction "environnementale", plus sévèrement punie."Les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité" soulignait déjà le Code de la route belge . Jusque-là, cette contravention était punie d'une amende de 58 euros,. Et vous pourrez être verbalisé par des agents communaux, et plus seulement des policiers.D'autant plus que laisser tourner son moteur plus de dix secondes émettrait plus de CO2 et consommerait davantage de carburant que de l'arrêter puis de le redémarrer, rappelle RTL.be . Et tant pis s'il faut pour cela se passer quelques instants de chauffage."L'article de loi mentionne bien 'Sauf en cas de nécessité'. C'est assez vague, mais c'est clair qu'en cas de températures polaires," relativise Benoit Godart, porte-parole "sécurité routière" et "mobilité" de l'institut Vias, interrogé par nos confrères.À noter qu'en France, la pratique est également interdite depuis 1963, comme le souligne un arrêté de 1963 "relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles". "Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité," peut-on notamment y lire.