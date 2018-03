La Belgique lance une campagne d'information pour se préparer à un accident nucléaire

"Les citoyens aussi doivent se préparer"

Outre la création d'un site internet dédié , la mesure la plus spectaculaire est laen pharmacie, à une échelle inédite. Quelquede dix comprimés ont été commandées par le gouvernement, de manière à ce que, ont rapporté les médias.Le prise d'iode permet de protéger la glande thyroïde. Les ministres de l'Intérieur Jan Jambon, et de la Santé Maggie De Block ont dévoilé ces nouvelles mesures préventives, y compris par les pays voisins, pour leur vétusté."Pour le moment il n'y aavec nos centrales nucléaires", a toutefois affirmé M. Jambon sur la chaîne publique RTBF, insistant sur la nécessité d'"informer correctement" le public. De leur côté les écologistes ont regretté que ce nouveau plan de sécuritégrandeur nature. Jean-Marc Nollet, chef des députés Ecolo, a réclamé qu'un tel exercice soitdans les agglomérations d'Anvers (nord) et de Liège (est), les plus exposées.La Belgique compte au total, exploités par Electrabel (groupe Engie). Quatre sont situés à, près de la grande cité portuaire du nord, et trois àdans la région de Liège. Uneen cas d'accident nucléaire avait été arrêtée en 1991, mais ce plan n'avait été actualisé qu'une seule fois, en 2003, et il fallait l'adapter, a expliqué Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise national.", et dans ce cas "pour pouvoir aider le jour où il se passe quelque chose", a dit M. Ramacker sur la radio La Première (RTBF). Les Belges sont par exemple invités àafin d'être prévenus par texto sur leur téléphone portable le jour où ils doivent se mettre à l'abri.Les recommandations varientcentrale nucléaire, institut de recherche spécialisé ou centre d'enfouissement de déchets. Outre les régions d'Anvers et de Liège, sont aussi considérées comme "" les régions frontalières proches de la centrale française de Chooz ou de celle de Borssele aux Pays-Bas.