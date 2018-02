Belgique : un maire fait arrêter les SDF pour les obliger à dormir au chaud

"Les températures nocturnes, allant descendre jusqu’à -10°, avec des températures ressenties plus basses encore, augmentent gravement le risque d’hypothermie et de décès". C'est dans ce contexte que la municipalité d', dans la région de Bruxelles, a pris un arrêté pour obliger lesà dormir à l'abri du froid.C'est le bourgmestrequi fait appliquer cette, qui stipule que "toute personne sans abri, indépendamment de son consentement, doit être emmenée au chauffoir communal afin d’y être protégée".La mesure entre en vigueurdu matin, et ce jusqu'au 8 mars prochain pour l'instant. "Les sans-abri qui resteraient dehors dans ces conditions risquent de tomber en hypothermie et même de mourir de froid", explique à la RTBF le bourgmestre De Wolf . "L'ordonnance de police permet, dans les cas d'absolue nécessité, de protéger les SDF qui se mettraient eux-mêmes en danger en refusant l'hébergement par une arrestation administrative. Chaque sans-abri devra être conduit dans une salle chauffée de la commune.""L’ordonnance de police du Bourgmestre d’Etterbeek autorise, en cas de nécessité absolue, l’arrestation administrative des personnes sans-abris qui agiraient de manière telle à mettre leur propre sécurité en danger en refusant d’être hébergées au sein d’un lieu d’hébergement (type Samusocial) ou de rester au sein du chauffoir communal", est-il également écrit sur le site internet de la commune d'Etterbeek . "Sauf avis favorable du médecin, la personne sans abri doit être retenue jusqu’au lendemain matin".Cette mesure exceptionnelle a été prise alors que des températures pouvant descendre jusque -10 degrés sont annoncées pour les jours à venir en Belgique comme dans les Hauts-de-France.