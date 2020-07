Belgique : masque obligatoire sur les digues, dans les villes commerçantes, les maires renforcent les mesures fédérales

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19. Masques dans les rues commerçantes, reconfinement possible, traçage : la Belgique durcit ses mesures

Blankenberge et Nieuport

Pour éviter une nouvelle vague épidémique, la Belgique dont plus de soixante communes ont dépassé le seuil d'alerte , a renforcé ses mesures sanitaires au niveau fédéral . Certains maires ont décidé d'aller plus loin en élargissant le port du masque aux digues de leurs stations balnéaires et à certaines rues commerciales très prisées.

Ces villes côtières rendent le port du masque obligatoire sur leurs digues. Cette décision s'applique à toute personne de plus de douze ans.



La maire de Blankenberge, Daphné Dumery (N/VA) explique à levif.be que c'est par "soucis de clarté" qu'elle a pris cette mesure. "Il y a parfois beaucoup de monde sur la digue, tout comme dans le quartier commerçant."



Cette mesure sonne "la fin de la récréation" pour le maire de Nieuport, Geert Vanden Broucke (CD&V). "Nous devons être sérieux si nous voulons empêcher la propagation du virus."

Bruxelles

le secteur piétonnier de la ville

la rue Neuve

la rue Marie-Christine, à Laeken

Liège

Le port du masque sera imposé dès ce lundi 27 juillet sur trois artères commerciales, selon des informations du Soir Il le sera également sur l'ensemble des marchés, brocantes et fêtes foraines, y compris la Foire du midi.

Le maire, Willy Demeyer, a annoncé renforcer les contrôles dans les lieux fortement fréquentés.

#Covid_19 Réunion de la cellule communale de crise #liege ce vendredi 24.07 à 10h. Renforcement des contrôles, soutien aux acteurs de 1ère ligne, obligation du port du masque dans certains lieux... Le CP complet : https://t.co/ueS1oB0fjw pic.twitter.com/EpZkFmKkcu — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) July 23, 2020

Charleroi

Namur

dès ce vendredi, le masque est imposé sur le champ de foire. A 17 heures, il le sera place du Vieux, place Chanoine Descamps et sur les quais de Sambre.

dès ce samedi : le masque sera obligatoire sur les quais de Meuse et à l'Enjambée tout comme les rues Saint-Jean, des Frippiers et de la Halle.

chaque samedi, le masque sera obligatoire dans tout le centre-ville, avenue Materne à Jambes et rue Patenier à Salzinnes.

Le port du masque sera obligatoire à partir de ce samedi dans tout le centre-ville, au sein des centres commerciaux et leurs parkings, lors de rassemblement de plus de 15 personnes et sur les aires et plaines de jeux. Selon une vidéo de RTL Belgique , la ville procède en plusieurs étapes :Des mesures prises villes par villes mais qui aparaissent insufissantes pour l'épidémiologiste belge Pierre Van Damme : "même un confinement local n'a plus de sens, car le virus se répand très rapidement sur le territoire belge."Il plaide pour une limitation des contacts à dix personnes permanentes : "Pour l'amour de Dieu, limitez vos contacts. [...] Restez aussi loin que possible des autres, à l'exception de quelques-uns. Vous ne pouvez renverser la situation en trois ou quatre semaines que si nous limitons nos contacts dès maintenant, il n'y a pas d'autres solutions."