Belgique: Mawda, la fillette tuée lors d'une course-poursuite, “n'avait aucune chance” selon sa mère

Quand les gens sont sortis, un policier a tiré une deuxième fois

Trois jours après le drame, on ignore toujours les circonstances exactes dans lesquelles la petite Mawda, agée de deux ans, a trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi.Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Mons, menée par la "police des police" belge, pour, la mère a livré sa version à la presse flamande."Quand nous roulions sur l'autoroute, un premier tir a été entendu", a-t-elle déclaré à nos confrères de Het Niewsblad . "La camionnette s'est alors arrêtée. Mais quand les gens sont sortis, un policier a tiré une deuxième fois. Mon mari pouvait éviter la balle.Après avoir nié l'hypothèse d'un tir de la police, jeudi soir, le parquet de Mons s'est montré plus prudent. "S'il s'avère que c'est un policier qui a tué l'enfant," avait précisé Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi selon RTL.be La fillette kurde est décédée dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital, après une course-poursuite entre la police et une camionnette transportant une trentaine de migrants.