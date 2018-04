Belgique : des milliers d'images piratées de jeunes femmes dénudées publiées sur internet

"Je déconseille à tout le monde de prendre de telles photos"

La justice belge a ouvert une enquête après la diffusion, à leur insu, de photos et vidéos devia l'application internet, a annoncé vendredi le parquet de Bruxelles. Au total "des milliers" de documents susceptibles de poursuites pour voyeurisme ont été échangés, a précisé une source du parquet, confirmant des informations de la chaîne privée flamande VTM (ci-dessous, vidéo en néerlandais).Les photos ont notamment été partagées par des anciens compagnons de ces jeunes femmes, par désir de vengeance, accompagnées de la mention "revenge porn", a expliqué le parquet dans un communiqué. Dans d'autres cas, des "hackeurs" sont parvenus à pirater des comptes personnels sur les réseaux sociaux type Facebook et ont pu partager les images. "Parfois les hackeurs travaillent sur demande" moyennant rémunération, a-t-on souligné de même source.Le parquet a rappelé que la peine encourue pour l'infraction de "" pouvait aller jusqu'à 15 ans de prison si la victime a moins de 16 ans (jusqu'à 10 ans entre 16 et 18 ans, 5 ans pour une victime majeure).D'après VTM, plus de 5 000 photos ou vidéos de jeunes femmes dénudées, originaires de Flandre, ont été diffusées via l'application Discord, en général utilisée par des amateurs de jeux vidéo en ligne. "Les bases de données sont ordonnées par province, parfois les noms des filles y sont mentionnés", a précisé le parquet.«Je suis très choquée, car je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait avoir ces photos en sa possession», a déclaré à VTM une jeune fille dont les photos ont été publiées. ". Et je suis certaine qu'il n'a rien à voir avec ça", assure la jeune femme. Elle avait alors 15 ans "Je suppose que la plupart des personnes de mon âge me comprennent, car nous sommes nombreux à notre âge à s'échanger des photos dénudées", explique également la victime, qui assure néanmoins ne plus vouloir prendre des photos de son intimité. "Je déconseille à tout le monde de prendre de telles photos. Il y a trop de détraqués".L'enquête a été confiée à un service de police spécialisé dans la cyber-criminalité, la "Computer Crime Unit" de la région de Bruxelles. Aucun suspect n'avait été identifié vendredi.Les victimes elles-mêmes ne savent souvent pas que leurs photos circulent sur Internet. Si des victimes mineures se font connaître, l'enquête pourrait aussi viser la, toujours selon le parquet.