Belgique : un mort et une cinquantaine de blessés dans un carambolage à Anvers

Anvers: un accident entre 4 véhicules dans un tunnel fait 1 tué et 50 blessés https://t.co/aM4vPKH54M via @destandaard — Benoit Godart (@BenoitGodart) February 4, 2020

L'accident a impliqué deux autocars, trois camions et une voiture, dans laquelle une personne a trouvé la mort, a précisé la commune de Beveren, limitrophe d'Anvers, où est survenue la collision.Selon la police fédérale, 115 personnes au total ont été concernées. Soixante-cinq d'entre elles ont pu être évacuées "physiquement indemnes", tandis que les 49 blessés étaient pris en charge par les secours, a précisé à l'AFP une porte-parole de la police fédérale.Le carambolage s'est produit vers 13h30 locales dans le tunnel de Beveren sur le "ring" d'Anvers, en direction des Pays-Bas, dans des circonstances encore inexpliquées. Il a entraîné la fermeture dans les deux sens de cette voie de circulation très empruntée aux abords de la zone portuaire.Anvers est le deuxième port de marchandises d'Europe après Rotterdam, et le trafic de poids lourds entraîne une forte congestion routière. Les autorités ont appelé à éviter le secteur après l'accident.Parmi les 49 blessés, cinq le sont grièvement et 44 "légèrement", toujours selon la police fédérale. Certains de ces blessés légers ont pu être soignés sur place dans des tentes déployées dans le cadre d'un plan médical d'urgence.