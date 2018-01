Belgique : mort soudaine d'un girafon au parc de Bellewaerde

Naissance d'un girafon au parc d'attraction et zoologique Bellewaerde en Belgique



Que s'est-il passé ?

pour les vétérinaires et soigneurs du parc, en Belgique. Lundi, ils ont appriset qui a grandi dans le parc. "Le décès de Kundi, très inattendu, est", indique le parc dans un communiqué.après avoir été rejetée par sa mère, Simone. Ce sont les visiteurs, consultés,Le décès s'est passéAlors qu'il était en train de manger, le girafonDans la panique, il s'est. Une fracture importante et difficilement soignable."À cause de la complexité de la fracture,", indique Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde. "Toute l’équipe étaitqui ont, ces derniers mois, porté toute leur attention et les meilleurs soins au petit."Le corps de l'animal sera va êtrede l’Université de Gand pour des recherches scientifiques.