Belgique : nouvelle naissance d'un éléphanteau au parc Pairi Daiza

L'éléphanteau n'a pas encore de nom mais on sait qu'il s'agit d'une fille. Sa maman - Farina - a mis bas ce samedi matin et tout s'est visiblement très bien passé."Elle a donné naissance vraiment très vite", a commenté Rob Conachie, le responsables des éléphants à Pairi Daiza dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "C'est l'une des naissances les plus rapides que j'ai vues"."C'est la quatrième fois qu'un éléphant d'Asie nait en bonne santé à Pairi Daiza", indique le parc animalier de Brugelette. "Cette nouvelle venue est la troisième femelle sur les quatre. Un formidable espoir pour cette espèce qui est malheureusement en danger."Elu " Meilleur Parc Zoologique d’Europe" en 2018 et 2019 , Pairi Daiza compte désormais 22 éléphants, dont 20 d'Asie et 2 d'Afrique.