Belgique : des parents lancent un appel pour sauver la vie de Pia, leur fille de 9 mois, et reçoivent 500 000 SMS

Un énorme élan de solidarité. De nombreux Belges se mobilisent depuis quelques heures pour tenter d'aider la famille de Pia, née avec une atrophie musculaire spinale, une maladie génétique rare. Les parents ont lancé un appel dans le quotidien Het Laatste Nieuws et sur leur site internet . Ellen et Tim de Meyer expliquent qu'un médicament peut aider à guérir, au moins en partie leur fille.Ce médicament, le plus cher au monde, coûte 2 millions d'euros. Injecté dans la moelle épinière, le Zolgensma, permettrait à l'enfant de mieux résister à la maladie. Sans cela, l'espérance de vie est d'environ 2 ans.Le médicament n'est pas remboursé en Europe parce qu'il n'est pour l'instant homologué qu'aux Etats-unis. "Ce n’est que lorsque celle-ci aura été obtenue qu’une demande de remboursement pourra être présentée. Nous ne pouvons donc rien faire pour ce bébé”, a réagi la ministre Maggie De Block L'impact de cet appel a été énorme et rapide. L'opération se déroule entièrement par SMS. Il côute 2 euros et doit être envoyé au 4666 (depuis la Belgique et la France, les opérateurs ont renoncé à leur part de bénéfice). Plus de 500 000 ont déjà été envoyés (mardi après-midi). Il en faudrait environ 900 000.Après tous ces échecs, les uns après les autres, les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement qui nous abandonnent (…) je crois à nouveau en l’humanité aujourd’hui », a déclaré la mère de Pia." Toute aide est la bienvenue, grande ou petite. Ce n’est pas facile de mendier de l’argent, à la famille et aux amis mais malheureusement c’est notre réalité : si nous voulons donner toutes les chances à Pia, nous avons besoin d’argent", écrit aussi la famille de Pia.Si le cap des 1,9 million n’est pas atteint, la cagnotte sera en grande partie distribuée aux parents qui ont des enfants atteints de maladies rares.