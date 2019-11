Belgique : à partir de dimanche, les additions en liquide seront arrondies !

⚠️Pour tous les points de vente en Belgique qui acceptent les paiements en espèces :l 'arrondi sera obligatoire à partir du 1er décembre 2019. Pensez à adapter votre Mercator. Marche à suivre ici : https://t.co/nTF7gWqOO1 #erp #mercator #Belgium pic.twitter.com/BK9H1nCpW1 — Mercator (@Mercator_ERP) October 21, 2019

Perdant-gagnant

En Belgique, à partir de dimanche, lorsque vous réglez votre addition au restaurant ou dans un magasin, vous ne pourrez plus utiliser vos pièces de 1 ou 2 centimes puisque la somme sera arrondie au 0 ou 5 centimes le plus proche.L'idée du gouvernement belge est de supprimer, à terme, les plus petites pièces cuivrées qui doivent être frappées souvent car elles sont souvent oubliées au fond des porte-monnaies.Concrètement, l'arrondi sera à la baisse lorsque le montant actuel se terminera par 1, 2, 6 ou 7 cents (exemple: de 10,02, il passera à 10,00 euros ou de 10,06, il passera à 10,05 euros). Il sera à la hausse lorsque le montant actuel se terminera par 3, 4, 8 ou 9 cents (exemple: il passera de 10,04 à 10,05 ou encore de 10,08 à 10,10 euros). Le SPF Economie rappelle que c'est le montant total du ticket qui est concerné par l'arrondi et non pas chacun des articles.Cependant, si l'objectif est de voir les pièces de 1 et 2 cents progressivement disparaître, les paiements via ces pièces de monnaie seront toujours autorisés. Il sera donc par exemple toujours possible de régler un achat de 20 centimes en pièces de 1 et 2 cents.