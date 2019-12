Belgique : le Père Noël arrête son cortège pour prendre une photo avec une famille et provoque une violente bagarre

De la photo au couteau

La parade de Gosselies, près de Charleroi, était très loin de l'esprit de Noël, cette année. Lundi, alors qu'une famille assoistait au défilé du Père Noël dans cette commune belge, un père de famille a demandé à l'un des agents de sécurité s'il était possible de prendre une photo avec ce dernier. Mais les choses ont rapidement dégéréné, comme le rapporte RTL.be Le Père Noël a en effet accepté la requête, contre l'avis de l'un du garde qui invoquait des raisons de sécurité, le char étant en mouvement.Mais alors qu'il prenait la photo, des klaxons ont retenti derrière le char, venant de la voiture de sécurité qui s'y trouvait. Des insultes ont alors été échangées entre les agents de sécurité et le père de famille, avant que la situation ne dégénère en bagarre.Jusqu'à ce que le père de famille sorte un couteau qu'il avait sur lui. La police est alors intervenue pour interpeller l'individu. Ce dernier, poursuivi pour coups, blessures, menace et port d'armes, a été libéré sous condition, a indiqué l'avocat du prévenu auprès de nos confrères. Ces derniers précisent qu'une procédure juridiciaire va également être menée contre les agents de sécurité.