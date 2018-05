Belgique : la petite Mawda, deux ans, a été tuée par un tir de la police

C'est un évènement tragique que tout le monde regrette, y compris les policiers

Un tir en pleine course-poursuite

L'enquête sur la mort de la petite Mawda, en Belgique, semble conforter la version de la famille. Le procureur général de Mons Tournai Ignacio De la Serna" a-t-il déclaré à l'agence Belga ce mardi après-midi lors d'un point presse."C'est un évènement tragique que tout le monde regrette, y compris les policiers. Le tireur, dont l'intention était de stopper ce véhicule, a été entendu et le juge d'instruction réserve toute inculpation avant d'avoir tous les éléments de l'enquête en sa possession", a-t-il ajouté.Selon le parquet, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, mais un seul tir, après "" sur l'autoroute E42 en direction de Maisières, un faubourg de Mons."Le parquet n'aurait pas fait preuve d'autant de confusion sur la façon dont la petite fille était morte si on avait posé directement la question à", a regretté, amer, l'avocat de la famille Olivier Stein.Les autorités judiciaires avaient indiqué à l'avocat que ", au moment où la camionnette roulait à 90 km/h, depuis une des voitures de police dont les plus avancées se trouvaient à hauteur de la camionnette."Dans un premier temps, le parquet avait pourtant assuré que le décès n'était pas lié à une balle, en se basant sur un rapport préliminaire d'un urgentiste, avant de se rétracter le lendemain matin en se disant "très prudent" sur l'origine du tir mortel.Les parents de la fillette étaient à bord du véhicule, qui transportait 30 migrants kurdes.près de Dunkerque.