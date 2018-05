Belgique : la petite Mawda a-t-elle été tuée par un tir de la police ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une fillette de deux ans a été fatalement touchée par une balle à bord d'une camionnette à l'issue d'une course-poursuite entre des migrants et la police. Elle est décédée dans l'ambulance , après l'interception du véhicule.Une enquête a été ouverte au parquet de Mons et confiée à la police des polices belges, le "Comité P", pourL'autopsie avait révélé que la petite fille avait reçu une balle au niveau de la joue.

On n'exclut pas que cette balle pourrait provenir d'une arme d'un policier,

Les policiers pouvaient-ils tirer ?

Des appels à la démission

Le procureur du roi avait d'abord" tout en évoquant trois autres causes possibles : une maladie, un accident de la circulation ou un coup porté à l'enfant. Le parquet se montre désormais plus prudent et attend des rapports balistiques plus complets avant de se prononcer."On n'exclut pas que cette balle pourrait provenir d'une arme d'un policier, mais l'enquête devra déterminer si il y a eu d'autres coups de feu, savoir quel policier - si c'était un policier - ou alors une personne présente dans la camionnette qui aurait pu être armée", a expliqué un magistrat à l'AFP.Selon plusieurs médias belges et notamment La Dernière Heure , l'enfant aurait été tenue à bout de bras à l'extérieur de la camionnette pour faire office de bouclier humain pendant la poursuite. Une information que le parquet n'a pas pu confirmer.Il est en tout cas avéré que la police a ouvert le feu sur la camionnette. Un usage qui pose d'ailleurs question, puisque les policiers belges ne sont pas censés utiliser leurs armes dans le cadre d'une course-poursuite. : "On peut faire légitimement usage d’armes à feu en tant que policier lors d’une situation de légitime défense" précise à nos confrères de RTL.be Marie-Aude Beernaert, professeure en droit pénal à l’UCL.En l'occurrence, d'autres solutions existaient, comme le détaille à nos confrères Michel Terf, coordinateur à l’école de police de Liège. "Le premier objectif pour un véhicule à immobiliser sera d’essayer si possible la crevaison contrôlée avec l’usage de herses.".La camionnette avait été prise en chasse après un contrôle, sur un parking d'autoroute près de Namur., les policiers avaient ensuite appelé des renforts. Outre la filette, 2lorsque le véhicule a finalement été intercepté.Jeudi, après le drame, plusieurs associations de défense des droits réclamaient la démission du ministre de l'intérieur Jan Jambon ainsi que du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Theo Francken. Entre 150 et 200 personnes ont manifesté devant l'Office des étrangers, à Bruxelles. Une seconde manifestation s'est tenue vendredi.