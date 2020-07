Belgique : une plage ouvre une zone de baignade pour chiens, surveillée par des maître-nageurs

Les déjections à ramasser

Les chiens mouillés sont désormais tolérés sur la plage de Middelkerke, près d'Ostende, et même mieux : tout un tronçon de la plage leur est désormais dédié, de Westende à Lombardsijde."On a remarqué l'été dernier qu'il y avait peu de baigneurs dans la zone surveillée de Crystal Palace. mais juste à côté, c'était toujours plein", explique l'adjoint au bourgmestre délégué au tourisme au quotidien flamand Het Laatste Nieuws . (article en néerlandaàs. "La raison, c'est que les propriétaires de chiens venaient dans la patie non-surveillée de la plage parce que les animaux n'étaient pas acceptés dans la partie surveillée."Ainsi, poursuit l'élu, "ils venaient même s'y baigner, ce qui est interdit. C'est pourquoi il a été décidé de mettre en place une portion de la plage où les chiens sont les bienvenus et où la baignade est autorisée pour eux. C'est unique sur la côte et c'est un attrait touristique pour Middelkerke." Les maîtres-nageurs ont même reçu une formation leur permettant d'intervenir auprès des animaux.Des chiens bienvenus... à une condition : les maîtres doivent ramasser leurs déjections sous peine de recevoir une amende SAC (Sanction administrative communale) d'un montant pouvant aller jusqu'à 350 euros.