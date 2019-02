Belgique : plusieurs stations de ski ouvrent après une semaine chargée en neige

Publiée par Pascal Lorange sur Jeudi 31 janvier 2019

Pentes douces et ski alpin

Carte des stations de ski en Belgique

Pourquoi prendre la route des Alpes lorsqu'on a des pistes (un peu) plus près de chez soi ?et compte quelques reliefs, notamment dans le sud et l'est du pays.sont présents dans la plupart des stations : de quoi skier dans de bonnes conditions à environ 2h/2h30 de Lille, 1h30 de Maubeuge.Sur le site spécialiés Ski Info , on peut notamment voir que les trois pistes de ski alpin de la, à la lisière du Luxembourg sont ouvertes, tout comme les pistes de ski alpins(dans l'est) ou dans leoù se trouve la plus longue descente de Belgique. Les stations du, de la, de laet du(dans la région des Hautes Fagnes) mais également les stations de, deet desont également ouvertes, rapportent également nos confrères du Soir . De nombreuses pistes de fond sont également damées.En revanche, les skieurs aguerris risquent d'être déçus : avec des stations qui culminent à 700 mètres,. Ski info présente même lacomme comportant "des pentes douces parfaites pour apprendre le ski".