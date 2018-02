Belgique : la police demande de ne pas partager la vidéo du viol d'un bébé qui circule sur internet

C'est un message préventif peu courant que la police dea décidé de publier sur sa page Facebook . Une mise en garde face à une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, via. Elle montre, selon la police belge le viol d'un bébé par un adolescent."En cas de réception d'une telle vidéo, il ne faut surtout pas la diffuser à ses contacts, explique la Zone de police de Liège.. D'autre part, vous contribuez à la diffusion de fichiers pédopornographiques."la partager, le plus largement possible pour "identifier le bébé et l’adolescent" : « La vidéo est connue de la banque de données d’Interpol. Le bébé et l’adolescent sont déjà identifiés", précise la police belge.Une deuxième vidéo tourne également sur les réseaux sociaux, mettant en scène des enfants. Avec encore le même message de demande de partage pour "identifier les personnes". Elle est en cours d'analyse par la police.Si vous recevez une de ces vidéos,et ne surtout pas l'ouvrir ou la partager.