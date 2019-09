Belgique : un policier grièvement blessé et son agresseur tué lors d'un contrôle

Un policier a été grièvement blessé lundi matin par un homme armé, et ce dernier a été mortellement blessé par un tir de réplique, à Liège, dans l'est de la Belgique. Les autorités ont exclu à ce stade tout motif terroriste.



Selon une porte-parole de la police de Liège; c'est une "intervention complètement banale" qui a mal tourné, lorsque le suspect a sorti une arme et tiré en direction des policiers.



Contrôle d'un véhicule

L'un des deux policiers qui sont intervenus a été touché et grièvement blessé, tandis que son collègue a répliqué avec son arme, blessant mortellement le suspect.



Ce dernier "est décédé assez rapidement sur place", a précisé la porte-parole.



Selon l'agence de presse Belga, le suspect était au volant d'une voiture à l'arrêt, et c'est au moment où les policiers ont voulu le contrôler qu'il a "tiré un coup de feu en direction de la tête d'un des agents".



Une enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale, et le parquet de Liège devait communiquer dans la journée.