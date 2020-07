Belgique : la Première ministre convoque un "comité de concertation" après une hausse de 61 % des cas de Covid-19

Une augmentation de 61 % des cas

À ce sujet, la rédaction vous recommande En Belgique, le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés : pourquoi la mesure est bien respectée

Il ressort des analyses que la recrudescence de l’épidémie s’illustre par des foyers circonscrits, liés à des événements et/ou cercles sociaux particuliers. Le suivi de la situation est constant. Un rétroplanning précis a été défini d’ici jeudi prochain. https://t.co/rBnuEDwUTs — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 19, 2020

Un renforcement des contrôles pour faire respecter les règles

La Première ministre belge, Sophie Wilmès, a convoqué ce dimanche 19 juillet un comité de concertation après une très forte augmentation des cas de Covid-19 dans le pays.Le nombre de personnes infectées par le coronavirus est en hausse de 61 % en Belgique. Durant la semaine du 9 au 15 juillet, il y a eu 1 000 contaminations détectées, contre 351 la semaine précédente, selon l'institut de recherche belge Sciensano . C'est dans la province d'Anvers que les cas sont les plus nombreux.Le masque est obligatoire en Belgique , et la mesure semble bien appliquée . Mais cela n'empêche pas le nombre de cas d'augmenter. Une jeune fille de 18 ans a perdu la vie la semaine dernière après avoit été victime du coronavirus, un décès qui a touché dans l'opinion publique et rappelé les risques qu'encoure la population.Cependant, les conclusions du comité de concertation semblent moins alarmantes : "Il ressort des analyses que la recrudescence de l’épidémie s’illustre, à ce stade, par plusieurs problèmes particulièrement localisés et non une dispersion généralisée", nuancent les membres dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre.La réunion s'est terminée en début d'après-midi. Le Ministre fédéral belge de la Sécurité et de l'Intérieur, Pieter de Crem, a expliqué à la télévision néerlandophone VRT , qu'il avait été décidé "de mieux faire respecter les règles qui existent aujourd’hui". Les contrôles de police seront renforcés, notamment pour les horaires de fermeture des restaurants et des bars.Le ministre a également demandé aux Belges qui n'ont pas encore prévu de voyage à l'étranger "de rester autant que possible en Belgique". "Si les règles ne sont pas respectées, il n’est pas exclu qu’on prenne des nouvelles mesures plus dures", a prévenu Pieter de Crem. Un élargissement du port du masque pourrait être mis en place si la situation sanitaire ne s'améliore pas.