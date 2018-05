Belgique : une publicité pour la plage de La Panne fait polémique

"Hottest beach of the Flemish coast"

Un coup de comm' qui tombe à l'eau ? La dernière publicité de la ville belge de La Panne pour sa plage dans le magazine de voyage de Brussels Airlines a fait parler d'elle, au point d'attirer à la municipalité une plainte anonyme.On y voit, en-dessous d'un slogan disant : "Discover the hottest beach of the Flemish coast".La traduction ? "Découvrez la plage la plus chaude de la côte flamande". Sauf que le mot "beach" ressemble à un autre mot anglais, plus fleuri, qui ne présente pas vraiment les deux jeunes femmes sous leur meilleur jour."Si le plaignant voit trop le mot "bitch" dans le mot "beach", cela ressort de sa sensibilité personnelle" s'est défendu l'échevin du tourisme de La Panne Bram Degrieck, auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws , pour qui "la majorité des gens va comprendre le message correctement."La ville a payépour voir cette publicité dans les pages du magazine de la compagnie aérienne. "Comme il s'agit d'un public international, nous avons choisi un slogan en anglais." La municipalité mise sur près d'un million de personnes touchées d'ici trois mois.Reste le mot "hottest", tout aussi ambigu dans sa traduction "la plus chaude". Pas pour Bram Degrieck, qui assure que "". Il assure que la plage de La Panne est celle qui compte "le plus d'heures d'ensoleillement dans tout le pays."Le JEP () a été saisi et devrait se prononcer à la fin de la semaine.De ce côté-ci de la frontière, l'affaire rappelle la publicité de l'entreprise Chauffage du Nord , lorsqu'un chef d'entreprise avait vanté la qualité de son chauffage d'intérieur en montrant une femme nue.