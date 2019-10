Belgique : un restaurant sert l'eau (filtrée) de ses toilettes aux clients

Ajout de minéraux

Pas d'odeur, pas de couleur, un goût normal... Pour les clients de ce restaurant de Kuurne, impossible de deviner qu'ils boivent de l'eau issue des toilettes, si personne ne leur disait.Le système de purification d'eau, présenté le 10 octobre dans cette commune des Flandres située près de Courtrai, à une dizaine de kilomètres de la frontière française, n'est pas seulement le fruit d'une lubie : il s'agit surtout de permettre à des établissements qui ne sont pas rattachés au réseau d'égouts d'utiliser au mieux leur eau, rapporte le média flamand VRT News . De quoi servir, également, en cas de pénurie d'eau.Concrètement, l'eau qui part avec la chasse d'eau ou dans l'évier des cuisines est purifiée une première fois – et sert d'engrais pour les plantes – puis une seconde fois pour la rendre potable."Nous utilisons cinq techniques différentes" explique un membre de l'entreprise à l'origine du dispositif. "L'eau qui en découle est trop pure pour être potable. On y rajoute donc des minéraux pour la rendre plus saine. Cette eau est alors proposée aux clients", sous la forme d'une carafe d'eau gratuite ( ce n'est pas toujours le cas en Belgique ) ou d'un café.Toujours selon VRT News, cette eau recyclée sert également à brasser de la bière.