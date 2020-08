Belgique : le retour des supporters dans les stades prévu dès septembre

"Collaboration constructive"

À ce sujet, la rédaction vous recommande Belgique : le championnat de football repart dans un nouveau format

Retour du public le 11 septembre

Les supporters des clubs du championnat de football belge vont progressivement pouvoir reprendre place dans les stades dès septembre, a indiqué la Ligue professionnelle belge mardi.Selon la capacité des stades, de 400 à 5.000 fans pourraient retrouver les enceintes."Nous pourrons bientôt à nouveau rendre les supporters plus proches du football. Nous sommes convaincus que nos clubs et leurs supporters mettront tout en oeuvre pour que le retour aux stades se déroule de la manière la plus sûre possible", a déclaré le directeur général de la Pro League, Pierre François, dans un communiqué.Dans ce communiqué, la Pro League explique qu'une "concertation structurelle" avec les différents pouvoirs politiques a permis d'aboutir à ce protocole détaillé."Cette collaboration constructive rend ainsi possible le retour potentiel d'au moins 400 supporters aux matchs à domicile de leur club à partir de septembre", a déclaré le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem sur RTL Belgique.Selon RTL, on parle de pouvoir autoriser jusqu'à 5.000 fans de ballon rond pour un match, dans les stades les plus importants du pays. Contactée par l'AFP, la Pro League ne confirme pas encore.La première journée avec public devrait avoir lieu le 11 septembre. Le championnat a repris le 8 août et les matchs de trois des 34 journées de la saison 2020-2021 ont déjà été disputés.Au printemps dernier, le championnat belge avait été, avec celui des Pays-Bas, un des premiers en Europe à mettre fin prématurément à la saison 2019-2020 en raison de la pandémie.La Belgique est un des pays européens les plus endeuillés par le coronavirus qui a fait près de 10.000 morts pour une population d'environ 11,5 millions d'habitants.