Belgique : les routiers ont bloqué l'autoroute A22/E17 à la frontière à Rekkem

L'autoroute vers la France entièrement bloquée à Rekkem par les syndicats du transport https://t.co/tnAdQpUwRc — RTBF info (@RTBFinfo) 7 janvier 2019

Vers des repos hebdomadaires en cabine ?

Snelweg volledig versperd in Rekkem https://t.co/k52N7jVfL2 pic.twitter.com/5XovzUsO3K — De Standaard (@destandaard) 7 janvier 2019

Deux blocs qui s'affrontent

L'autoroute A22 (E17 en Belgique) a été bloquée ce lundi matin à la frontière entre la France et la Belgique, à hauteur de Tourcoing,à l'appel de syndicats mobilisés contre une réforme européenne "" de leur temps de repos.L'action syndicale, qui s'est déroulée sur l'autoroute E17 à hauteur d'un poste-frontière situé à Rekkem,, a indiqué un porte-parole de la police belge., ont indiqué les syndicats, en amont d'un vote prévu au Parlement européen sur une réforme des règles sociales européennes dans le secteur routier."Les propositions qui sont avancées sont scandaleuses et constituent une véritable menace pour la sécurité de tous les usagers de la route", a fait valoir Frank Moreels, le président de l'Union Belge du Transport (UBT-FGTB) et de la Fédération européenne des travailleurs du transport (ETF).Les syndicats s'inquiètent en particulier d'une modification des règles sur les temps de conduite et de repos,, mais ils doivent désormais s'entendre avec le Parlement européen, qui doit adopter sa position de négociation dans les prochaines semaines.Le compromis trouvé entre Etats membres prévoit queIl prévoit aussi que le(payé dans les conditions du pays où il circule) soit appliqué dans le transport international, avec des exceptions.Les négociations sur cette réforme, mise sur la table depuis près de deux ans, ont mis au jour l'opposition entre deux blocs.Des pays comme la France accusent d'autres comme la Pologne ou la Hongrie de faire du, tandis que ces derniers reprochent aux pays de l'Ouest de faire du "protectionnisme" sous couvert de protection des conditions de travail des routiers.