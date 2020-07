Belgique : une rue Lumumba en hommage au héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge inaugurée en présence d'un des fils

Makoso Kilenda Leslie aux côtés de Paul Magnette, bourgmestre de la ville de Charleroi et Guy Patrice Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba. Le temps est aussi venu de redonner une place centrale aux femmes noires dans la lutte contre la colonisation et la discrimination. pic.twitter.com/1pZCDQe8pk — 𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐥. (@steeviejobs) July 2, 2020

Une plainte pour faire la lumière sur l'assassinat toujours au stade de l'instruction

"Cela met du baume au coeur, c'est la reconnaissance du combat de notre père", a déclaré Guy-Patrice Lumumba, joint au téléphone peu avant la cérémonie. Son père était un héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge. La ville de Charleroi a décidé de lui rendre hommage en donnant son nom à une rue ce jeudi 2 juillet.En République démocratique du Congo, la ville de Lumumbaville a été officiellement créée dans le centre du pays à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, le 30 juin. "Je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire-adjoint de Lumumbaville", a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi dans son allocution télévisée à cette occasion.En Belgique, deux ans après celle d'un square Lumumba à Bruxelles, l'inauguration d'une rue Lumumba, dans la troisième plus grande ville du pays, intervient en plein débat sur le passé colonial belge, dans le sillage de la mobilisation antiraciste ayant suivi la mort de George Floyd fin mai aux Etats-Unis.Dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi, le roi des Belges Philippe a présenté ce mardi "ses plus profonds regrets pour les blessures" infligées aux Congolais lors de la période coloniale (1885-1960), une première historique. Selon Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste, première force politique en Belgique francophone, ces regrets ont ouvert la voie à "des excuses officielles" du gouvernement belge."Il faut pouvoir rappeler aussi les crimes qui ont été accomplis, les dénoncer et présenter des excuses pour ça", a dit ce jeudi Paul Magnette. Le numéro un du PS a salué en Patrice Lumumba "une personnalité exemplaire, un militant de la lutte contre le racisme". La décision de changer un nom de rue pour lui avait été prise en décembre 2017 à Charleroi. En 2002, la Belgique, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Louis Michel, avait présenté ses "excuses" pour la "part de responsabilité irréfutable" de certains membres du gouvernement belge dans son assassinat.Intellectuel patriote devenu Premier ministre du Congo indépendant en juin 1960, renversé trois mois plus tard, Lumumba avait été assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga, avec la complicité présumée de la CIA et du MI6 britannique. Il était perçu comme prosoviétique par les Américains, et avait été désavoué par les milieux d'affaires belges qui voyaient en lui une menace.Ce jeudi son fils Guy-Patrice a rappelé qu'une plainte déposée par la famille en 2011 à Bruxelles pour faire la lumière sur l'assassinat était toujours au stade de l'instruction. "La Belgique traîne vraiment pour qu'il y ait ce procès", a-t-il déploré, fustigeant aussi "le silence de la justice" belge sur les "ossements" de son père dont il réclame la restitution depuis deux ans.Le chef du parquet fédéral belge Frédéric Van Leeuw a reconnu que le dossier judiciaire - une enquête pour "crime de guerre" - comportait "une dent de Patrice Lumumba". Celle-ci a été saisie dans la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître son corps (jamais retrouvé) il y a 59 ans.