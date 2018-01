Belgique : un SDF joue 50 centimes au quinté et gagne le jackpot

Le jackpot

Il. Un jour de chance pour celui qui jusque là n'en avait pas eu beaucoup. La semaine dernière,se rend comme à son habitude dans uneIl joue depuis 25 ans, des petites sommes, comme ça, sans trop y croire.Mais ce jour-là était différent. Après avoir misésur des chevaux choisis à la va-vite - "Je ne suis pas un spécialiste", explique-t-il à nos confrères de SudInfo - il décide depour le quintet, ce "bonus", qui ressemble un peu au numéro complémentaire du Loto.Là,. Les 5 chevaux sortent. Dans l'ordre. "Et ça, en général,", explique François. Le destin va encore plus loin... puisque le chiffre qu'il a joué au quintet est le bon. FrançoisAvec tout cet argent, on imagine queun peu. Pour fêter ça, François a, peut-être pour mieux réaliser ce qui venait de se produire.En tout cas, il ne compte pas dilapider son argent; le Belge entendet remercier les amisdans les moments les plus difficiles.