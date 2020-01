En Belgique, les soldes ont déjà commencé !

Reportage de Laura Lévy et Jean-Christophe Raczy

C'est parti pour un mois de shopping chez nos voisins belges. Après les fêtes, voici les soldes. Ce vendredi, au centre commercial Les Bastions de Tournai, les commerçants étaient prêts à accueillir le chaland dès 10h. Dans les allées, ce n'est pas la foule, mais l'optimisme est au rendez-vous."On attend d'entrée de jeu, plus de 20 000 personnes, rien qu'aujourd'hui", annonce Nelly Poignonnec du groupe Wereldhave Belgium. "Le gros avantage qu'on a, c'est qu'en France comme en Belgique, tout le monde est encore en vacances. Et c'est le moment de venir en profiter".La Belgique a cinq jours d'avance sur la France pour les soldes et elle compte profiter de cet avantage. D'ailleurs, la clientèle frontalière est bien là. Elle représente environ 15% de la fréquentation du centre commercial. Impatiente de faire de bonnes affaires. Les démarques restent importantes pour un démarrage de soldes : 50%, 60%, voire 70% sur le stock d'hiver.A partir de mercredi prochain, ce sera au tour de la France de se lancer. Les soldes dureront un mois, c'est une première. Elles s'achèveront le 4 février, une semaine après la Belgique. De quoi rattraper son retard...