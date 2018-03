Belgique : un théâtre veut recruter des jihadistes de l'État islamique et fait polémique

La liberté artistique a ses limites

Vous vous êtes battus pour l'EI ou pour d'autres religions? Venez transmettre

Du "théâtre témoignage"

Un théâtre de Gand en Belgique a fait publier une petite annonce pour recruter, dans le cadre d'un spectacle en préparation, des jihadistes ayant combattu pour le groupe Etat islamique (EI), avant de présenter des excuses pour cette "mauvaise communication".Le théâtre municipal NTGent, reconnaît sa mauvaise communication à cet égard et s'en excuse", selon un communiqué transmis ce vendredi 16 mars à l'AFP.L'initiative du metteur en scène suisse, qui prépare pour septembre 2018 au NTGent un spectacle autour de "L'Agneau mystique", célèbre peinture flamande du XVe siècle, avait provoqué un début de polémique. Le ministre de la Culture de la région flamande, Sven Gatz, avait rappelé mercredi que "la liberté artistique a ses limites".Tout a démarré le week-end dernier avec la publication dans un hebdomadaire gratuit diffusé en Flandre d'unedu projet "Lam Gods" (L'Agneau mystique).Pour Dieu? Vous vous êtes battus pour l'EI ou pour d'autres religions? Venez transmettre", disait l'une des annonces en néerlandais.Sur une autre, on pouvait lire "Vous voulez en parler?". La même adresse email du NTGent était associée au message pour répondre.Le polyptyque "L'Adoration de l'Agneau mystique", peint par les frères Van Eyck entre 1420 et 1432, représente différents groupes de personnes --notamment des figures bibliques-- en prière autour d'un agneau, représentation symbolique du Christ.Pour son adaptation scénique, Milo Rau, adepte du "théâtre témoignage" ancré dans l'actualité, recherche une douzaine de personnes susceptibles de remplir les principaux rôles, notamment "un Adam et une Eve, un Caïn" (fils des deux premiers, qui a tué son frère cadet Abel), a expliqué le NTGent."Nous réinterprétons les croisés figurant sur l'Agneau mystique, et nous voyons qu'ils sont encore vivants aujourd'hui (...)", a aussi souligné le théâtre, qui maintient le projet de M. Rau, son directeur artistique pour la saison 2018-2019., ce qui a fait de la Belgique un des principaux pourvoyeurs de jihadistes étrangers en zone irako-syrienne.