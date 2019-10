Belgique : un trafiquant de protoxyde d'azote interpellé dans une villa luxueuse

"Gros poisson"

Risques pour la moelle épinière et arrêtés municipaux

Le protoxyde d'azote, un trafic qui rapporte ? Un ressortissant des Pays-Bas, spécialisé dans le trafic de ce gaz, d'ordinaire utilisé en cuisine mais prisé pour ses effets hilarants, a été interpellé au cours d'une opération conjointe des polices belge et néerlandaise dans une villa luxueuse, près d'Anvers, a a révélé ce vendredi 25 octobre RTL.be Celle-ci était dotée d'une piscine, et d'un taureau en bronze à l'entrée. Cinquante tonnes de protoxyde d'azote ont été retrouvés dans un hangar. "On ne parle pas ici d'une crevette mais d'un gros poisson" ont indiqué les enquêteurs au média belge, qui précise qu'il est soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et d'appartenance à une organisatoin criminelle.Le protoxyde d'azote, reconnaissable aux petites capsules argentées dans lesquelles il est commercialisé (légalement), est normalement utilisé pour faire de la chantilly.Il est toutefois détourné de son usage initial, depuis quelques années, pour ses propriétés excitantes et euphorisantes en cas d'inhalation. Plusieurs villes, notamment Maubeuge, Arras ou Loos, ont récemment pris des arrêtés pour en interdire la vente aux mineurs Car la consommation de protoxyde d'azote n'est pas sans risque. Le centre d'addictovigilance des Hauts-de-France, relié au CHU de Lille, a révélé début octobre que quatre personnes âgées de 18 à 34 ans avaient eu de graves trobles liées à la consommation de "proto" Le docteur Deheul pointait "une sclérose de la moelle épinière, normalement chargée de transmettre les informations au cerveau pour commandes motrices. Cette commande est perturbée. Les patients perdent de la précision, de la force dans leurs gestes... Ils ne marchent plus droit, ils se fatiguent vite, perdent en partie le toucher, ont des fourmillements, des soucis urinaires..."