Belgique : trois voleurs menacent un commerçant avec une arme, il les fait fuir en lançant... une poubelle

Décidément, les braqueurs Belges ont du talent ! Il y a quelques jours, un commerçant de Montignies-sur-Sambre a fait arrêter ses cambrioleurs par la police en leur demandant de revenir plus tard Cette fois, c'est le gérant d'un Pizza Hut à Chênée, dans la province de Liège, qui a fait fuir les malfrats en leur lançant une poubelle... "C’estaux mains", explique-t-il au micro de RTL Les faits ont eu lieu en 2015, mais les images de vidéo surveillance viennent d'être dévoilées par les médias belges. C'est la quatrième fois que le commerçant se faisait braquer, et. "J'ai une fraction de seconde pour me décider. Là, c’est un geste complètement instinctif", poursuit-il.Le gérant leur lance une poubelle, les cambrioleurs reculent et, après quelques secondes d'hésitation,. "Je ne conseillerais pas de le faire, parce que, reprend le commerçant. Si vous êtes mort, à quoi bon défendre des biens matériels ?"