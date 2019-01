Belgique : vigilance renforcée pour la peste porcine dans un secteur limitrophe de la France

Après la découverte à la mi-septembre, en Wallonie (sud), du premier sanglier mort de ce virus venu d'Europe de l'est, le gouvernement wallon avait décidé une série de mesures, parmi lesquelles la délimitation de zones interdites d'accès à certains publics (promeneurs, chasseurs...).Un des objectifs était de limiter la circulation des sangliers pour éviter la propagation du virus.Ces deux cas, selon le communiqué, "confirment la forte progression observée du virus vers l'ouest", en l'occurrence vers les départements français des Ardennes et de la Meuse, dans le secteur des communes belges de Meix-devant-Virton et Sommethonne.Le gouvernement wallon a donc décidé d'"élargir le périmètre de la zone tampon et de vigilance".À Sedan, dans les Ardennes françaises, une réunion sur la prévention de la peste porcine était organisée vendredi entre le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume et son homologue de Wallonie, René Collin.Aucun traitement n'existe contre ce virus potentiellement ravageur pour les sangliers, mais aussi pour les élevages porcins.Dans cette région, dont une bonne partie du territoire entre les frontières française et allemande est constituée des forêts ardennaises, la population de sangliers a augmenté de 43% depuis quatre ans.