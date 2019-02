Belgique : la ville de Tournai veut détruire un pont médiéval classé pour faire passer des bateaux plus grands

Le pont des Trous en 1892. / © Wikimedia Commons

Un nouveau pont controversé

Ce que n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, les autorités belges vont le faire : on va détruire un pont du XIIIe siècle pour faire passer des bateaux de gros tonnage https://t.co/5gh0h1yMxo pic.twitter.com/zojdesxHBt — Thomas Morel (@ThsMorel) 3 février 2019

Tournai : le nouveau Pont des Trous présenté aux Tournaisiens https://t.co/qCk5kaiWyg pic.twitter.com/KwDABnVxEM — Nord Eclair .be (@Nord_Eclair_be) 1 décembre 2016

"L’enjeu financier et économique est réel pour la région"

L'un des emblèmes médiévaux de la ville de Tournai risque de bientôt disparaître. Le projet contesté dequi enjambe l'Escaut à la frontière belge, a franchi une nouvelle étape après que le conseil municipal a voté, le 28 janvier, saLe pont des Trous est un édifice datant du XIIIsiècle (pour la tour de la rive gauche,pour la tour de la rive droite), qui servait à la défense de la ville. Il fait même partie, précise Le Figaro , des trois derniers ponts militaires au monde.Le pont tel qu'on le voit aujourd'hui n'est toutefois pas le même qu'autrefois : son arche centrale avait été dynamitée au cours de la Seconde guerre mondiale et, à sa reconstruction, il avait été surélevé de près deUne hauteur qui n'est visiblement plus suffisante : depuis 2015, le projet de transformation du pont prend forme,. Le pont, pourtant, est classé au patrimoine culturel immobilier de la Wallonie, et la destruction du site prévue pour la fin 2019 pourrait menacer l'inscription de la ville de Tournai à l'Unesco.Le projet ne passe pas, pour les défenseurs du patrimoine et une pétition a été mise en ligne, rassemblant"Ce que n'a pas fait la Seconde guerre mondiale, les autorités belges vont le faire :" a ironisé le directeur du musée La Fontaine à Château-Thierry (Aisne).D'autant plus que le design du pont proposé aux Tournaisiens. Ces derniers sont consultés le 25 octobre 2015 sur le choix du matériau :ou, et choisisse le premier (à 79%). Ainsi, le projet ne ressemblera pas exactement à celui qui était montré sur la consultation populaire.Pourtant, les opposants au projet interprètent ce vote comme le signe d'un attache des Tournaisiens à leur histoire. "9000 citoyens ont choisi l’option pierre. Ils ont démontré leur attachement à une histoire, un matériau... On se rend compte que le nouveau projet porté par la ville dénature l’édifice et ne répond pas aux attentes démocratiquement exprimées par les Tournaisiens" confiait à la RTBF Pierre-Emmanuel Lenfant, se définissant comme porte-parole d’une opposition citoyenne.Pour les partisans de la destruction, c'est pourtant l'enjeu économique qui prime. "Aujourd’hui on parle de, l'objectif est d’L’enjeu financier et économique est réel pour la région" défendait en 2016 le responsable de la direction générale des voies hydrauliques Christophe Vanmuysen, toujours auprès de la RTBF.