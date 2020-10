Belgique : une vingtaine de Français verbalisés suite à une fête illégale à la frontière

Amendes de 250 €

Ils avaient traversé la frontière pour faire la fête. À Quiévrain, ville frontalière du Valenciennois, une vingtaine de personnes ont été identifiées et verbalisées dans la nuit de samedi à dimanche par la police belge, rapporte RTL.be . La quasi-totalité d'entre elles, à l'exception du propriétaire du logement, étaient de nationalité française.Tous participaient à une "lockdown party", une fête organisée en dépit de l'interdiction organisée de part et d'autre de la frontière. "Une quarantaine de jeunes ont été surpris par nos équipes de policiers en train de faire la fête ce samedi soir dans une habitation de Quiévrain, au mépris de toutes les règles de distanciation et de protection, alors même que ce type de rassemblement est explicitement interdit en Belgique comme en France", précise la police des Hauts-Pays sur sa page Facebook.Selon RTL, la police est intervenue vers 2H du matin, dimanche dans une habitation autour de laquelle étaient garées de nombreuses voitures portant des plaques d'immatriculation françaises. De la musique, audible jusqu'à 100 mètres, provenait de l'habitation. Les policiers se sont fait ouvrir la porte par un homme croyant avoir affaire à des convives.À l'intérieur, de nombreux fêtards buvaient ou danser sans masque ni respect des règles de distanciation sociale (en Belgique, elle est d'1,50 mètre, et non 1 mètre). Plusieurs d'entre eux ont pris la fuite, mais 22 jeunes ont été verbalisés, recevant une amende de 250 euros.