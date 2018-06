Belgique : une voiture percute par accident 19 cyclistes à Wasmes

Au moins 19 cyclistes ont été blessés dimanche après-midi lors d’une course à Wasmes, près de Mons en Belgique.



Selon les premières informations de la RTBF, une voiture aurait percuté les coureurs durant un championnat provincial non officiel dans une section de Colfontaine, dans la province du Hénault. Les victimes ont subi des blessures à des degrés divers par le conducteur, en pleine manœuvre de demi-tour sur le chemin de la course.



L’épreuve a été suspendue suite à l'accident, à priori involontaire. Luciano D’Antonio, bourgmestre de Colfontaine, a confirmé l'accident en précisant les secours sont rapidement arrivés sur les lieux.